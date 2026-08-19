Трамп утверждает, что встретится с Ким Чен Ыном в 2026 году
Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи на территории «демилитаризованной зоны» на границе КНДР и Республики Корея, 2019 год. Обложка © ТАСС / Zuma
Дональд Трамп ожидает встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном позднее в этом году. По словам американского лидера, у главы Народной-Демократической Республики будет «всё будет в порядке», пока в Штатах правит «умный президент».
«Да, я сделаю это... У него всё будет в порядке, пока у нас умный президент. У него всё будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент», — сказал Трамп. Глава государства также утверждает, что у них с Кимом хорошие отношения.
Напомним, Дональд Трамп планирует встретится с Ким Чен Ыном осенью во время поездки в Азию. СМИ писали, что Вашингтон рассматривает возможные переговоры как шанс восстановить прямые контакты с Пхеньяном и в очередной раз обсудить ядерную программу КНДР.
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