Трамп утверждает, что встретится с Ким Чен Ыном в 2026 году

Дональд Трамп ожидает встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном позднее в этом году. По словам американского лидера, у главы Народной-Демократической Республики будет «всё будет в порядке», пока в Штатах правит «умный президент».

«Да, я сделаю это... У него всё будет в порядке, пока у нас умный президент. У него всё будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент», — сказал Трамп. Глава государства также утверждает, что у них с Кимом хорошие отношения.