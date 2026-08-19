Трамп поручил подготовить встречу с Ким Чен Ыном осенью во время поездки в Азию

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить возможную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже этой осенью. Вашингтон рассматривает переговоры как шанс восстановить прямой контакт с Пхеньяном и вновь обсудить ядерную программу Северной Кореи.

Как сообщает The Wall Street Journal, американский лидер обсуждал возможность личной беседы с Ким Чен Ыном во время предстоящей поездки в Азию на саммит АТЭС, который пройдёт в ноябре в китайском Шэньчжэне.

При этом официальная подготовка встречи пока не началась. В Белом доме заявили, что переговоры могут состояться, когда для этого появится подходящий момент.

Трамп рассчитывает, что личный диалог поможет добиться от КНДР шагов по отказу от ядерных разработок. Однако эксперты и часть американских чиновников скептически оценивают перспективы таких переговоров и не ждут быстрых результатов.

Американский лидер уже встречался с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока. Тогда стороны обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова, однако добиться окончательных договорённостей не удалось.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп решил изменить стратегию США в Азии и сократить военную активность рядом с КНДР. Американский лидер считает, что жёсткая демонстрация силы не всегда помогает добиться нужных результатов, поэтому Вашингтон может сделать ставку на переговоры. При этом эксперты отмечают, что главным препятствием для нового сближения остаётся отсутствие доверия между США и Пхеньяном.