«Хорошие отношения с северокорейским парнем»: Трамп меняет стратегию в Азии

Президент США Дональд Трамп распорядился уменьшить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Своё решение он объяснил тем, что такие манёвры посылают Пхеньяну «неправильный сигнал». Вопрос о том, готовит ли Вашингтон новую попытку сближения с Ким Чен Ыном или хочет перетянуть Северную Корею на свою сторону, остаётся открытым.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» не исключил, что Трамп действительно стремится выстроить отношения со странами, обладающими влиянием в мире. По его словам, американский лидер понимает, что у КНДР есть ядерное оружие, и это создаёт дополнительную нагрузку.

Депутат напомнил, что недавно Трамп называл северокорейского лидера «своим парнем». Однако Чепа предостерег от восприятия заявлений президента США как окончательной стратегии — его позиция может быстро меняться, что уже видно по другим международным вопросам.

Парламентарий также допустил, что Пхеньян может внимательно изучить возможные предложения Вашингтона, если они окажутся выгодными. Но главным препятствием остаётся доверие между странами: руководство КНДР вряд ли полностью верит Соединённым Штатам, считает он.

Напомним, ранее Трамп поручил значительно сократить масштаб учений США с Южной Кореей. При этом президент США отметил, что в целом не видит необходимости в их проведении.