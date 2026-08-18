Трамп опубликовал фото Ким Чен Ына после его ответа о переговорах
Президент США Дональд Трамп после заявления о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на его предложение о переговорах, разместил в соцсетях фотографию северокорейского руководителя.
Трамп опубликовал фото Ким Чен Ына после его ответа о переговорах. Фото © Truth Social
На опубликованном снимке Ким Чен Ын запечатлён в окружении военнослужащих. Он сидит в кресле перед монитором, держа в руках телефон. Подпись Трампа к фотографии указывает на его желание подчеркнуть сохраняющийся личный контакт с северокорейским лидером.
Ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын уже ответил на его предложение провести переговоры между США и КНДР. При этом американский президент не раскрыл содержание ответа. Он также вновь подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с северокорейским лидером.
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Обложка © Truth Social