Трамп сообщил о позитивном ответе от Ким Чен Ына на предложение о переговорах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына на своё предложение о проведении переговоров. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы не раз встречались. Главным образом дважды. Встречались и беседовали. Я понимаю его, а он понимает меня. Я лажу с ним очень хорошо», — отметил Трамп.

На уточняющий вопрос о том, поступил ли ответ от северокорейского лидера, американский президент ответил утвердительно и назвал реакцию «очень позитивной», однако не стал раскрывать детали переписки. Трамп уже заявлял о намерении возобновить диалог с Пхеньяном, подчёркивая личное доверие между лидерами.

Ранее Дональд Трамп опубликовал фотографию с Ким Чен Ыном и заявил, что у них сложились отличные отношения. Американскаий лидер отметил, что хотя на этом конкретном снимке оба выглядят недружелюбно, есть множество других, где они улыбаются. Он подчеркнул, что они отлично ладят.