«Очень мощное ядерное оружие»: Трамп раскрыл, сколько боеголовок есть у Кима

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея располагает 57 единицами мощного ядерного оружия. На чём основана эта оценка, американский лидер не уточнил. Его слова также приводит Reuters.

«У него 57 очень мощных ядерных вооружений. Этого не должны были допустить», — сказал Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

Президент США выразил мнение, что не позволил бы Пхеньяну получить такой арсенал, если бы занимал пост главы государства в период его создания. При этом Трамп вновь положительно оценил свои отношения с Ким Чен Ыном, подчеркнув, что хорошо с ним ладит.

Ранее Дональд Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, заявив, что манёвры посылают Пхеньяну неправильный сигнал. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что таким образом американский лидер пытается наладить отношения с КНДР, учитывая её международное влияние и наличие ядерного оружия.