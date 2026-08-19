Вашингтон и Сеул досрочно завершат военные учения на Корейском полуострове

США и Республика Корея решили досрочно завершить совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, а также сократить часть полевых мероприятий. Манёвры, которые должны были проходить до 27 августа, завершатся уже 21 августа.

О корректировке сроков сообщили в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи. Там уточнили, что решение было принято по предложению американской стороны.

«По предложению американской стороны Республика Корея и США решили подкорректировать срок и масштаб учений. Нынешние учения Ulchi Freedom Shield пройдут с 17 по 21 августа», – говорится в заявлении комитета.

Также стороны договорились частично уменьшить объём совместных полевых тренировок. Детали дальнейших изменений пока согласовываются военными двух стран.

При этом министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что Сеул заранее не получил информации о возможном сокращении учений. По его словам, даже представители американской администрации не знали о заявлении президента США Дональда Трампа.

«Ни наше правительство, ни представители американского правительства не знали заранее о том, что сказал президент Трамп в Truth Social», – сообщил глава МИД на слушаниях в парламенте.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал проведение совместных манёвров США и Южной Кореи, заявив, что они могут восприниматься Пхеньяном как враждебный сигнал. Американский лидер также напомнил о своих отношениях с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и выступил против больших расходов Вашингтона на такие мероприятия.