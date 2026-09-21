«Грандиозной сделки не будет»: В США снизили ожидания от встречи Трампа и Си Цзиньпина

«Грандиозной сделки» между США и Китаем по итогам предстоящих переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина ждать не стоит. Такое мнение высказал торговый представитель США Джеймисон Грир в эфире Fox News.

«Не будет никакой грандиозной сделки между Китаем и Соединёнными Штатами. Наши экономики слишком разные. Наши политические системы слишком разные», — заявил Грир.

Встреча американского президента и председателя КНР запланирована на 24 сентября в Вашингтоне. Накануне саммита Грир и министр финансов США Скотт Бессент провели переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке.

В офисе торгового представителя США заявляли, что стороны намерены обсуждать выполнение уже достигнутых договорённостей, торговлю нестратегическими товарами и доступ американских производителей на китайский рынок. Аналитики также не ожидают от саммита крупных прорывов и считают одной из главных задач сохранение действующего торгового перемирия.

Ранее Life.ru сообщал, что Китай раскритиковал новый санкционный закон США. Заявление Пекина прозвучало за несколько дней до встречи Трампа и Си Цзиньпина, перед которой стороны проводят консультации по торговым и другим спорным вопросам.