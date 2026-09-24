Трамп нарушил 60-летний протокол ради встречи прибывшего в США Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолёта по прибытии китайского лидера с государственным визитом в Соединённые Штаты. Самолёт главы китайского государства приземлился на авиабазе Эндрюс в 17:39 по времени Восточного побережья США (00:39 24 сентября по московскому времени).

Церемония встречи была обставлена с максимальной торжественностью. Перед трапом самолёта расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почётный караул из американских военнослужащих в парадной форме. Трамп и Си Цзиньпин обменялись рукопожатием и несколько минут пообщались прямо на лётном поле. Военный оркестр исполнил государственные гимны обеих стран, после чего был дан артиллерийский салют. В небе над авиабазой совершили пролёт американские боевые самолёты, включая стратегические бомбардировщики B-1.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, на лётном поле также были размещены по шесть истребителей F-16 и F-22, что дополнительно подчеркнуло особый статус визита. Глава вашингтонской администрации вместе с первой леди Меланией Трамп проводили Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань до автомобиля, после чего президентская чета покинула авиабазу на вертолёте.

Трамп встретил Си Цзиньпиня на военной базе Эндрюс в США. Видео X / The White House

По данным МИД Китая, государственный визит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября. Это уже вторая очная встреча лидеров двух стран в 2026 году — ранее Трамп посетил Китай 13–15 мая. В августе хозяин Белого дома также встречал президента России Владимира Путина на лётном поле в Анкоридже во время саммита на Аляске.

Газета Financial Times обратила особое внимание на протокольный аспект нынешней встречи. По оценке издания, Трамп впервые за более чем 60 лет отступил от сложившейся практики, встретив мирового лидера непосредственно на авиабазе Эндрюс, что демонстрирует глубокое уважение американского президента к председателю КНР. В последний раз подобный протокольный жест был зафиксирован в 1962 году, когда Джон Кеннеди лично приветствовал на лётном поле премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана.

Ранее востоковед оценил повестку переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет продление соглашения о тарифах, срок действия которого истекает в ноябре.