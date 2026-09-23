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Опубликовано 23 сентября, 10:51

В Белом доме загрустили: Илон Маск заявил о расцвете Китая при Си Цзиньпине

Маск назвал Си Цзиньпина отличным лидером и отметил расцвет Китая

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск высоко оценил работу председателя КНР Си Цзиньпина, заявив, что за годы его руководства Китай добился заметного роста благосостояния и масштабного развития инфраструктуры. Такое мнение предприниматель высказал в интервью китайскому телевидению CCTV.

По словам миллиардера, перемены особенно хорошо заметны во время личных поездок по стране.

«Ну, похоже, он отличный лидер», — сказал Маск.

Он добавил, что новые здания, инфраструктурные проекты и изменения в городах позволяют наблюдать прогресс буквально от года к году. Предприниматель также отметил повышение уровня жизни обычных китайцев. По его оценке, значительная часть этих преобразований произошла именно в период руководства Си Цзиньпина.

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Ранее Илон Маск высказывался лестно о темпах развития КНР. Предприниматель назвал Китай «локомотивом мировой экономики» и допустил, что страна может обойти США по технологическому лидерству, если Вашингтон не добьётся новых прорывов в инновациях.

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Владимир Озеров
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