В Белом доме загрустили: Илон Маск заявил о расцвете Китая при Си Цзиньпине

Бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск высоко оценил работу председателя КНР Си Цзиньпина, заявив, что за годы его руководства Китай добился заметного роста благосостояния и масштабного развития инфраструктуры. Такое мнение предприниматель высказал в интервью китайскому телевидению CCTV.

По словам миллиардера, перемены особенно хорошо заметны во время личных поездок по стране.

«Ну, похоже, он отличный лидер», — сказал Маск.

Он добавил, что новые здания, инфраструктурные проекты и изменения в городах позволяют наблюдать прогресс буквально от года к году. Предприниматель также отметил повышение уровня жизни обычных китайцев. По его оценке, значительная часть этих преобразований произошла именно в период руководства Си Цзиньпина.

Ранее Илон Маск высказывался лестно о темпах развития КНР. Предприниматель назвал Китай «локомотивом мировой экономики» и допустил, что страна может обойти США по технологическому лидерству, если Вашингтон не добьётся новых прорывов в инновациях.