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Опубликовано 25 сентября, 09:15

В МИД РФ допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com, Alessia Pierdomenico

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com, Alessia Pierdomenico

Трёхсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС пока не запланирована. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

По его словам, Москва уже готовится к участию российского лидера в форуме. Путин подтвердил намерение приехать на саммит во время визита в Китай.

«Мы знаем, что к участию в форуме также приглашён президент Трамп, но никаких договорённостей сейчас о трёхсторонней встрече нет, и говорить об этом пока преждевременно», — сказал Желоховцев.

До этого в Кремле также не исключали подобный формат. Дмитрий Песков заявлял, что встреча трёх лидеров теоретически возможна, если Путин, Трамп и Си Цзиньпин одновременно окажутся на саммите, однако в графике таких переговоров пока нет. Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Отдельная встреча Путина и Си Цзиньпина на полях форума ранее уже анонсировалась Москвой.

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Ранее Life.ru писал, что Москва готова поддержать проведение трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите. В МИД подчёркивали, что для этого необходимы инициатива принимающей стороны и согласие всех трёх государств.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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