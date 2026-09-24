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Опубликовано 24 сентября, 14:31

В МИД заявили о готовности России поддержать встречу Путина, Трампа и Си

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва приветствовала бы проведение трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — на ноябрьском саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Что касается возможности проведения трёхстороннего контакта лидеров России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», — сказал дипломат.

По словам Руденко, если китайская сторона выступит с такой инициативой и возьмёт на себя её дипломатическую подготовку, Москва отнесётся к этому положительно. При этом организация переговоров, подчеркнул замглавы МИД, относится к прерогативе принимающей стороны, а сама встреча возможна только при согласии всех трёх государств.

На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20
На Западе гадают о планах Путина в отношении саммитов АТЭС и G20

Ранее в Кремле также не исключали подобный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС теоретически возможна, хотя пока в графике её нет. Помощник президента Юрий Ушаков также говорил, что организацию такого контакта Москва считает возможной при соответствующей дипломатической подготовке. Саммит АТЭС в Шэньчжэне запланирован на 18–19 ноября, а Путин, как ранее сообщалось, намерен принять в нём участие.

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Александра Мышляева
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