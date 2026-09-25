«Большое серьёзное мероприятие»: Путин оценил предстоящий саммит АТЭС в Китае
Путин: Саммит АТЭС в Китае станет полезной площадкой для работы
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Президент России Владимир Путин считает полезным участие в работе предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом российский лидер заявил журналистам.
Путин сообщил, что получил приглашение на саммит и уже обсуждал возможное участие с председателем КНР Си Цзиньпином.
«В целом это большое серьёзное мероприятие. У меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно — поработать на такой площадке. Я и председателю [КНР] Си Цзиньпину об этом сказал», — отметил президент.
При этом окончательное решение о личной поездке Путин пока не принял. Ранее он сообщил, что определится с участием позднее, однако сейчас настроен на работу в рамках саммита.
Россия входит в АТЭС с 1998 года. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и посвящён вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.