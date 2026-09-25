«Большое серьёзное мероприятие»: Путин оценил предстоящий саммит АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин считает полезным участие в работе предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом российский лидер заявил журналистам.

Путин сообщил, что получил приглашение на саммит и уже обсуждал возможное участие с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В целом это большое серьёзное мероприятие. У меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно — поработать на такой площадке. Я и председателю [КНР] Си Цзиньпину об этом сказал», — отметил президент.

При этом окончательное решение о личной поездке Путин пока не принял. Ранее он сообщил, что определится с участием позднее, однако сейчас настроен на работу в рамках саммита.