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Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:43

«Большое серьёзное мероприятие»: Путин оценил предстоящий саммит АТЭС в Китае

Путин: Саммит АТЭС в Китае станет полезной площадкой для работы

Обложка © ТАСС / VCG

Обложка © ТАСС / VCG

Президент России Владимир Путин считает полезным участие в работе предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом российский лидер заявил журналистам.

Путин сообщил, что получил приглашение на саммит и уже обсуждал возможное участие с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В целом это большое серьёзное мероприятие. У меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно — поработать на такой площадке. Я и председателю [КНР] Си Цзиньпину об этом сказал», — отметил президент.

При этом окончательное решение о личной поездке Путин пока не принял. Ранее он сообщил, что определится с участием позднее, однако сейчас настроен на работу в рамках саммита.

Россия входит в АТЭС с 1998 года. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и посвящён вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.

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Никита Никонов
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