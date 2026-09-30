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Регион
Опубликовано 30 сентября, 18:10

Захарова: Путин получил приглашение на саммит АТЭС в КНР, возможна встреча с Си

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У президента России Владимира Путина имеется приглашение принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре текущего года, на полях которого также возможен и диалог с председателем КНР», — сказала дипломат.

О намерении участвовать в саммите российский президент говорил ещё в мае. Во время переговоров с Си Цзиньпином Путин подтвердил готовность приехать на АТЭС в Шэньчжэнь. В июле также сообщалось, что глава государства возглавит российскую делегацию на форуме.

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На саммите обсуждается и возможность других контактов на высшем уровне. Ранее в Кремле не исключили встречу Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что подобный формат потребует отдельной дипломатической подготовки.

Главные решения мировых лидеров, международные переговоры и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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