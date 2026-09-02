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Регион
Опубликовано 2 сентября, 13:46

Путин назвал встречу с Си Цзиньпином в Бишкеке тёплой и содержательной

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Глава государства Владимир Путин положительно оценил недавние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент назвал встречу в Бишкеке тёплой, полезной и содержательной. Об этом он сообщил в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

«Только позавчера, вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень тёплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», — сказал он.

Помимо переговоров, Путин и Си Цзиньпин вместе приняли участие в мероприятиях, посвящённых 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.

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Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Бишкеке затронули возможность треёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа. Разговор о потенциальном формате состоялся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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Милена Скрипальщикова
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