Путин назвал встречу с Си Цзиньпином в Бишкеке тёплой и содержательной

Глава государства Владимир Путин положительно оценил недавние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент назвал встречу в Бишкеке тёплой, полезной и содержательной. Об этом он сообщил в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

«Только позавчера, вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень тёплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпином», — сказал он.

Помимо переговоров, Путин и Си Цзиньпин вместе приняли участие в мероприятиях, посвящённых 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Бишкеке затронули возможность треёхстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа. Разговор о потенциальном формате состоялся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.