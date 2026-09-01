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Опубликовано 1 сентября, 09:36

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая усилить координацию по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Китай готов усилить взаимодействие со странами ШОС по украинскому конфликту и другим международным кризисам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке.

По словам китайского лидера, речь идёт также о ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. Пекин намерен укреплять координацию со всеми сторонами по наиболее острым региональным вопросам.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за политическое урегулирование конфликтов и готов содействовать устранению как текущих проявлений кризисов, так и их первопричин.

В своём выступлении председатель КНР также призвал решать международные разногласия через диалог и консультации, а общие вызовы — посредством многостороннего сотрудничества.

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Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин называл переговоры и мирный диалог ключом к урегулированию конфликта на Украине. Китайский лидер подчёркивал, что Пекин намерен продолжать работать с международным сообществом над созданием условий для политического решения кризиса.

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Наталья Демьянова
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