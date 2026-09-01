Путин и Си Цзиньпин пообщались на полях саммита ШОС+

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались в кулуарах саммита ШОС+. Российский лидер и председатель КНР встретились перед общим фотографированием участников заседания. Вместе они прошли к главам государств, которые уже готовились к церемонии.

В понедельник Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник российский президент принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС. По итогам встречи была принята совместная декларация, пишет РИА «Новости».

Напомним, 1 сентябряв Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова прошёл юбилейный саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к 25-летию организации. В мероприятии приняли участие лидеры десяти стран-членов, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендру Моди, а также представители государств-наблюдателей и международных организаций, таких как ООН и СНГ. По итогам встречи главы государств подписали Бишкекскую декларацию и пакет из более чем 25 документов, направленных на углубление сотрудничества в области безопасности, логистики, цифровых технологий и экологии, что подтверждает стремление ШОС укрепить свою роль как одного из ключевых центров формирующегося многополярного мира.