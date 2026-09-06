Кремль оставил за Си Цзиньпином последнее слово по саммиту с Путиным и Трампом

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трёхстороннюю встречу на полях саммита АТЭС, если организаторы смогут подготовить такой формат. Всё зависит от дипломатической подготовки и позиции принимающей стороны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается организации трёхсторонней встречи, то это всё-таки больше дело хозяев. Если они смогут такую встречу организовать, а это требует определенной дипломатической подготовки, то, я думаю, эта встреча может состояться, и наверняка она будет небесполезна», — сказал Ушаков в комментарии ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Помощник российского лидера также отметил, что возможная беседа Путина и Трампа будет зависеть от времени, которое стороны смогут выделить для контакта.

«Я же не знаю, они будут разговаривать 15 минут или 1,5 часа, кто знает, как будет выстраиваться график», — заявил Ушаков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также не исключил возможность трёхстороннего формата с участием лидеров России, США и Китая, однако отметил, что о подготовке такой встречи пока говорить рано.