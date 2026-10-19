Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент также допустил, что переговоры могут пройти в Китае. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о саммите.

«Я бы сделал это», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о перспективах встречи с руководителями России и Китая.

По словам республиканца, переговоры могли бы затронуть вопросы ядерных вооружений и денуклеаризации. Американский лидер также допустил, что встреча пройдёт на территории Китая, если Путин и Си Цзиньпин проявят к ней интерес.

Ранее Кремль заявил об отсутствии договорённостей по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что возможность проведения трёхсторонних переговоров действительно затрагивалась в ходе контактов. Однако конкретных предложений по организации саммита стороны не выдвигали. Представитель Кремля также уточнил, что участники не обсуждали ни повестку, ни другие детали возможной встречи.