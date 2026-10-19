Песков: Договорённостей о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина пока нет

В Кремле подтвердили, что возможность трёхсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином упоминалась в ходе контактов. Однако никаких конкретных предложений или договорённостей по поводу саммита пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Учитывая, что все три главы государства потенциально могут принимать участие в саммите в Китае, действительно, тема такой гипотетической встречи упоминалась», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что стороны не обсуждали ни организационные детали возможных переговоров, ни их повестку. Таким образом, говорить о подготовке конкретной встречи трёх лидеров пока преждевременно.

Заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal. Американская газета со ссылкой на источники сообщила, что Путин якобы предложил организовать в ноябре переговоры с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Комментируя перспективы мирного соглашения, Песков также отметил усилия Вашингтона по поиску дипломатического решения. По его словам, Москва ценит деятельность американской администрации в этом направлении.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что окончательное урегулирование невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность за достигнутые договорённости.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин допустил проведение трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС. Выступая 1 октября на заседании клуба «Валдай», президент отметил, что многое будет зависеть от принимающей стороны. По его словам, прежде всего необходимо определить круг вопросов, которые могли бы лечь в основу переговоров.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Пока неизвестно, состоятся ли на его полях отдельные переговоры руководителей трёх государств.