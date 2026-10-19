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Регион
Опубликовано 19 октября, 13:03

Песков: Договорённостей о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина пока нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле подтвердили, что возможность трёхсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином упоминалась в ходе контактов. Однако никаких конкретных предложений или договорённостей по поводу саммита пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Учитывая, что все три главы государства потенциально могут принимать участие в саммите в Китае, действительно, тема такой гипотетической встречи упоминалась», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что стороны не обсуждали ни организационные детали возможных переговоров, ни их повестку. Таким образом, говорить о подготовке конкретной встречи трёх лидеров пока преждевременно.

Заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal. Американская газета со ссылкой на источники сообщила, что Путин якобы предложил организовать в ноябре переговоры с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Комментируя перспективы мирного соглашения, Песков также отметил усилия Вашингтона по поиску дипломатического решения. По его словам, Москва ценит деятельность американской администрации в этом направлении.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что окончательное урегулирование невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность за достигнутые договорённости.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин допустил проведение трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС. Выступая 1 октября на заседании клуба «Валдай», президент отметил, что многое будет зависеть от принимающей стороны. По его словам, прежде всего необходимо определить круг вопросов, которые могли бы лечь в основу переговоров.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Пока неизвестно, состоятся ли на его полях отдельные переговоры руководителей трёх государств.

Больше новостей о международной дипломатии и переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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