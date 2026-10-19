Политолог оценил шансы «треугольника» Путина, Трампа и Си закрыть украинский вопрос

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может стать площадкой для обсуждения нового баланса сил в мире и урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в беседе с «Абзацем» выразил политолог Юрий Самонкин.

Эксперт считает, что каждая из трёх держав заинтересована в решении собственных стратегических задач. По его оценке, Вашингтон стремится укрепить позиции на Ближнем Востоке и в морских акваториях, Пекин уделяет внимание развитию торговых маршрутов, а Москва — завершению конфликта на Украине.

«Выстраивается геополитический треугольник, за бортом которого остаётся Евросоюз. Подключение Китая даёт вероятность разработки формулы для окончательного закрытия конфликта», — заявил Самонкин.

Политолог предположил, что участие китайской стороны способно придать дополнительный импульс поиску дипломатического решения. При этом необходимыми условиями урегулирования он назвал учёт российских интересов, отмену санкционного давления и проведение досрочных выборов на Украине.

По мнению Самонкина, Трамп в своей внешней политике делает ставку прежде всего на экономику и торговлю. Эксперт полагает, что американская администрация стремится избежать одновременного обострения отношений с несколькими крупными державами.

«В этом треугольнике Киев и ЕС будут зажаты между необходимостью идти к компромиссу», — считает политолог.

Речь пока идёт лишь о возможных переговорах. Встреча трёх лидеров обсуждается в связи с предстоящим саммитом АТЭС в Китае, однако её проведение и повестка окончательно не согласованы.

Ранее Life.ru сообщал, что проведение трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС будет зависеть от участия американского президента. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что организация переговоров зависит в том числе от решения Вашингтона.