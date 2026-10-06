Ушаков назвал условие, от которого зависит встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

Проведение трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС будет зависеть в том числе от того, подтвердит ли американский лидер своё участие в мероприятии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, стопроцентного подтверждения приезда Трампа в Китай пока нет. Если президент США примет участие в саммите, появится и возможность организовать переговоры лидеров трёх стран.

«Если Трамп подтвердит своё участие, пока, по-моему, подтверждения ещё 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трёхстороннем формате», — сказал Ушаков.

При этом инициатива по организации такого контакта, как отметил помощник российского президента, должна исходить от принимающей стороны — председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Ушаков говорил, что практическая проработка трёхсторонних переговоров пока не началась. При этом в Кремле считают саму идею встречи лидеров России, США и Китая на полях АТЭС интересной.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. По словам пресс-секретаря президента РФ, форум создаёт возможность для контактов лидеров, однако формат возможных переговоров пока не определён.