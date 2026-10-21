«Интересно узнать»: Путин начал встречу с Уиткоффом с вопроса о переговорах с Зеленским в Осло
Путин поинтересовался у Уиткоффа результатами встречи в Норвегии
Переговоры по Украине в Норвегии. Обложка © ТАСС/picture alliance/SvenSimon-Pre
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге предложил обсудить итоги переговоров США с Украиной и европейскими странами, состоявшихся накануне в Норвегии.
«Знаю, что вчера состоялась встреча в Норвегии. И, конечно, интересно узнать о результатах этой встречи», — обратился российский лидер к американскому представителю.
Переговоры проходят 21 октября в Константиновском дворце. Уиткофф прибыл в Петербург из Осло, где встречался с Владимиром Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Главной темой консультаций стало урегулирование украинского конфликта.
Со стороны России в сегодняшней встрече также участвуют глава РФПИ Кирилл Дмитриев и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не приехал в Россию из-за болезни.
Ранее Life.ru сообщал, что участники переговоров в Осло согласовали некоторые «элементы мира», которые Уиткофф должен представить российскому руководству. По словам Александра Стубба, стороны добились прогресса в обсуждении общей картины урегулирования и ближайших дипломатических шагов. При подготовке предложений учитывались результаты предыдущих консультаций в Майами.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф ознакомит Путина с результатами встречи с Зеленским. Глава Госдепартамента охарактеризовал переговоры в Осло как конструктивные, однако подчеркнул, что неожиданных результатов они не принесли. Сам Уиткофф уже на встрече с Путиным сообщил о подвижках в обсуждении возможного прекращения огня.
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