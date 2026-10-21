Уиткофф заявил, что переговоры в Осло были продуктивными: Есть подвижки

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал перспективными переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. По его словам, в обсуждении урегулирования есть подвижки и перспективы достижения прекращения огня. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Утром 21 октября американский спецпосланник прибыл в Санкт-Петербург, где в эти минуты проходит его встреча с Путиным в Константиновском дворце. Главной темой станет украинское урегулирование. Ожидается, что Уиткофф представит Москве предложения, подготовленные по итогам консультаций с Киевом и европейскими партнёрами. Накануне спецпосланник был в Осло, где встретился с представителями Украины, Норвегии и Финляндии.