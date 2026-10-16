«У них нет нормальных туалетов»: Пресс-секретарь Трампа резко высказалась о Китае

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария раскритиковала Китай, заявив, что в стране якобы нет «нормальных туалетов». Как пишет Bloomberg, её слова прозвучали на фоне стремления президента США Дональда Трампа наладить отношения с Пекином.

Во время интервью с консервативным комментатором Джеком Пособецем Закарию спросили, как ей удаётся совмещать работу и личную жизнь. В ответ она вспомнила о победе Трампа на выборах 2016 года и рассказала о своих впечатлениях после пребывания в Китае.

«Я очень чётко помню, как, только что приехав из Китая, подумала: «Как Китай может быть следующей страной на горизонте? У них даже нет нормальных туалетов», — заявила Закария.

Ранее она жила в Китае вместе с мужем. После окончания юридической школы Университета Пеппердайн в Калифорнии в 2011 году Закария работала в юридической фирме Zhong Lun, а затем переехала в КНР. По оценке Bloomberg, подобные высказывания расходятся с курсом Трампа на сближение с председателем КНР Си Цзиньпином. Публичная критика Китая со стороны представителя администрации может осложнить продвижение этой линии.

Кроме того, вокруг Закарии возникли вопросы о её юридической квалификации. Она не сдала экзамен на получение адвокатской лицензии в Калифорнии, хотя Трамп называл её адвокатом. В Белом доме в ответ заявили, что Закария «обладает уникальной квалификацией и умом».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа публично похвалила пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию за дебютный брифинг, однако за закрытыми дверьми её выступление вызвало недовольство. По данным телеканала MS NOW, чиновники предупредили о возможном увольнении представительницы администрации, если она не улучшит свою работу. Женщина допускала в речи оговорки и часто делала неоправданные длинные паузы.