Новая блондинка Трампа: биография, муж, дети и скандальный дебют Кэти Захария в Белом доме Оглавление Кэти Захария — главное за минуту Кто такая Кэти Захария Кого Кэти Захария сменила в Белом доме Что произошло на первом брифинге Кэти Захарии Почему возникли вопросы к образованию и профессии Захарии Где Кэти Захария работала до Белого дома Кто муж Кэти Захарии Почему имя Кэти Захарии снова в новостях FAQ Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новым пресс-секретарём Белого дома. Кто она, где работала, кто её муж, сколько у неё детей и почему первый брифинг вызвал скандал. Кэти Закария — новый пресс-секретарь Белого дома, назначенная Дональдом Трампом в октябре 2026 года. Обложка © ТАСС / Manuel Balce Ceneta / АР

Кэти Захария всего за несколько дней прошла путь от малоизвестного за пределами США политического коммуникатора до одного из самых обсуждаемых сотрудников Белого дома. Дональд Трамп назначил её 37-м пресс-секретарём администрации вместо Кэролайн Левитт, а уже первый брифинг Захарии стал поводом для насмешек, вопросов к её биографии и разговоров о возможном увольнении. Life.ru рассказывает, кто такая Кэти Захария, где она работала, кто её муж, сколько у неё детей и почему её дебют в Белом доме оказался таким громким.

Кэти Захария — главное за минуту

Должность — 37-й пресс-секретарь Белого дома.

Кого сменила — Кэролайн Левитт.

Образование — Pepperdine University: бакалавриат в 2007 году, степень JD в 2011 году.

Карьера — Коммуникации в DHS, затем старший советник по коммуникациям Trump Media & Technology Group.

Муж — Тайлер Захария.

Дети — Четверо.

Почему о ней говорят — Резонансный первый брифинг, оговорка «мой президент… простите, мой муж» и вопросы к её профессиональному бэкграунду.

Кто такая Кэти Захария

Кэти Захария — американский специалист по политическим коммуникациям, которую Дональд Трамп назначил новым пресс-секретарём Белого дома. В официальной биографии Pepperdine University указывается, что она окончила университет со степенью бакалавра в 2007 году, а в 2011-м получила степень Juris Doctor.

До работы в Белом доме Захария занималась коммуникациями в структурах, связанных с администрацией Трампа. В её биографии фигурирует работа представителем Министерства внутренней безопасности США, а затем должность старшего советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group.

После назначения Захария стала 37-м пресс-секретарём Белого дома. Главная задача этой должности — ежедневно объяснять позицию администрации журналистам, проводить брифинги и отвечать на вопросы о решениях президента.

Кого Кэти Захария сменила в Белом доме

Захария пришла на место Кэролайн Левитт — одного из самых заметных публичных лиц второй администрации Трампа. Поэтому смена пресс-секретаря сама по себе стала крупным медийным событием.

Для SEO-материала важно не превращать эту историю в сравнение внешности двух женщин. Пользовательский интерес здесь намного шире: почему поменялся пресс-секретарь, кто занял должность, что известно о новой сотруднице Белого дома и как она справилась с первым публичным тестом.

Что произошло на первом брифинге Кэти Захарии

До назначения пресс-секретарём Трампа Кэти Закария работала в Министерстве внутренней безопасности США. Фото © ТАСС / JIM LO SCALZO / ЕРА

Первый брифинг новой пресс-секретаря сразу оказался в центре внимания американских и зарубежных СМИ. По сообщениям прессы, он длился около 14 минут и оказался заметно короче многих привычных встреч с журналистами.

Наиболее обсуждаемым моментом стала оговорка, когда Захария сказала «мой президент», после чего поправилась: «простите, мой муж». Фрагмент быстро разошёлся по соцсетям и стал поводом для насмешек.

Подробнее об этой оговорке Кэти Захарии на первом брифинге — в отдельном материале Life.ru.

Параллельно журналисты обращали внимание на небольшое число вопросов и осторожные ответы на темы, требующие уточнения у администрации. Уже после первого выхода к прессе в публикациях появились предположения о недовольстве её работой внутри Белого дома. Такие сообщения следует подавать именно как сведения СМИ, а не как официальное решение об увольнении.

О том, что известно о критике Захарии после первого брифинга, — в отдельном материале Life.ru.

Почему возникли вопросы к образованию и профессии Захарии

После назначения часть американских СМИ начала отдельно проверять профессиональную биографию Захарии, в том числе её юридическое образование и формулировки о работе в правовой сфере.

Подтверждённая часть биографии: Pepperdine University сообщает о получении ею степени JD в 2011 году. При этом наличие юридической степени и статус практикующего адвоката — не одно и то же. Поэтому в материале лучше не называть Захарию «адвокатом», если нет отдельного подтверждения её действующей адвокатской лицензии.

Где Кэти Захария работала до Белого дома

В карьере Захарии важную роль играли политические и корпоративные коммуникации. Она работала с Министерством внутренней безопасности США, а позднее — в Trump Media & Technology Group, компании, связанной с Дональдом Трампом и платформой Truth Social.

Этот опыт делает её назначение логичным с точки зрения внутренней команды Трампа: Захария давно работала внутри его медийной и политической экосистемы и знакома с её стилем коммуникации.

Кто муж Кэти Захарии

Муж Кэти Захарии — Тайлер Захария. После её назначения отдельный интерес в англоязычной выдаче возник именно вокруг семьи новой пресс-секретаря: крупные lifestyle-издания начали выпускать самостоятельные материалы о её супруге.

Тайлер Захария связан с кинопроизводством. У пары четверо детей. Для SEO это важный второй слой спроса: после новостного запроса «кто новая пресс-секретарь Трампа» пользователи часто переходят к биографическим запросам о муже, детях и возрасте.

Почему имя Кэти Захарии снова в новостях

Кэти Закария поддерживала Дональда Трампа во время предвыборных кампаний и стала официальным представителем его администрации. Фото © ТАСС / Manuel Balce Ceneta / АР

Интерес к Захарии подогревают сразу несколько событий: само назначение, оговорка на первом брифинге, осторожные ответы на вопросы о внешней политике и публикации о возможном недовольстве её работой.

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FAQ

Кто сейчас пресс-секретарь Дональда Трампа?

Кэти Захария. Она была назначена новым пресс-секретарём Белого дома вместо Кэролайн Левитт и стала 37-м человеком на этой должности.

Кто такая Кэти Захария?

Американский специалист по политическим коммуникациям. До Белого дома она работала в коммуникациях Министерства внутренней безопасности США и Trump Media & Technology Group.

Кэти Захария — адвокат?

Подтверждено, что она получила степень Juris Doctor в Pepperdine University в 2011 году. Сам факт степени JD не равен подтверждённому статусу практикующего адвоката, поэтому такую формулировку без отдельного источника лучше не использовать.

Кто муж Кэти Захарии?

Её муж — Тайлер Захария, связанный с кинопроизводством. У супругов четверо детей.

Что случилось на первом брифинге Захарии?

СМИ обратили внимание на короткую продолжительность брифинга и оговорку пресс-секретаря: она произнесла «мой президент», а затем поправилась на «мой муж». После дебюта появились публикации о критике её работы.

Кэти Захарию уже увольняют?

Официального решения об увольнении в материалах, на которых основан этот текст, нет. Сообщения о возможном недовольстве и угрозе увольнения следует атрибутировать СМИ.