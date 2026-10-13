«Мой президент… ой, муж»: Новый пресс-секретарь Трампа оконфузилась на первом же брифинге

Первое выступление нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии перед журналистами не обошлось без курьёза. Рассказывая о семье, она случайно назвала своего мужа президентом США Дональдом Трампом, после чего сразу поправилась. Оговорка вызвала смех в зале.

Пресс-секретарь Трампа перепутала президента с мужем на первом брифинге. Видео © X/ Aaron Rupar

Неловкий момент произошёл 13 октября, когда представительницу американской администрации спросили, как она собирается совмещать напряжённую работу с воспитанием четверых детей. Закария призналась, что семья остаётся для неё главным приоритетом.

По словам пресс-секретаря, она не готова отказываться от вечеров с детьми даже ради высокой должности. Именно во время объяснения того, как близкие помогают ей справляться с обязанностями, она и перепутала супруга со своим начальником.

«Мой президент… простите, мой муж», — произнесла Закария. Осознав оговорку, она сама посмеялась над ситуацией и пояснила, что её супруг находится поблизости.

Журналистам она также рассказала, что вся семья переедет из Калифорнии в Вашингтон. Дети Закарии пока живут на западном побережье США, но теперь им предстоит привыкать к новой обстановке.

Кэти Закария заняла пост пресс-секретаря Белого дома после ухода Кэролайн Ливитт. До назначения она работала в Министерстве внутренней безопасности США, сотрудничала с медиакомпанией Трампа и выступала политическим комментатором.

Кэти Закария получила должность пресс-секретаря Белого дома 9 октября. Как сообщал Life.ru 10 октября, Дональд Трамп объявил о её назначении, отметив многолетнюю поддержку со стороны новой сотрудницы. Ранее Закария работала в Министерстве внутренней безопасности США, участвовала в избирательных кампаниях республиканца и занималась коммуникациями в его медиакомпании.