«За деньги да!» Вскрылась «‎загадочная тайна» о визитах Мелании Трамп в Белый дом

Первой леди США Мелании Трамп гораздо больше нравится Нью-Йорк, поэтому в Белом доме она появлялась редко. Об этом бывший заместитель пресс-секретаря американской администрации Сара Мэтьюз рассказала в подкасте On Sunday with Jack Cocchiarella.

По словам Мэтьюз, во время предвыборной кампании и работы в администрации она пересекалась почти со всеми ключевыми чиновниками и членами семьи главы США Дональда Трампа, но ни разу не встретила там первую леди.

«Единственным человеком, с которым я никогда не встречалась, была Мелания Трамп. Она не хотела оставаться в Белом доме», — сказала Мэтьюз, назвав это обстоятельство «‎загадочной тайной».

Экс-сотрудница утверждает, что супруга американского лидера предпочитала заниматься личными делами в Нью-Йорке, а президентскую резиденцию считала устаревшей и не слишком комфортной. Кроме того, Мэтьюз заявила, что во время кампании первая леди якобы получала деньги за совместный выход в свет с супругом.

Ранее Life.ru писал, что в апреле Мелания Трамп лично участвовала в проекте по расширению пасеки у Белого дома. На Южной лужайке президентской резиденции тогда установили новый декоративный улей.