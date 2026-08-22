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22 августа, 03:21

Трамп пошутил, что пресс-секретарь Левитт любит своего сына больше него

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karolineleavitt

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karolineleavitt

Американский президент Дональд Трамп в шутливой форме выразил недовольство тем, что его пресс-секретарь Каролин Левитт уделяет больше внимания своему новорождённому сыну, чем работе с ним. Своими словами он поделился на мероприятии в Южной Каролине.

Ранее Левитт объявила, что покинет пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьёй. Республиканец, комментируя её решение, с иронией заметил: «Она недавно стала мамой, и, как выяснилось, этот малыш для неё важнее, чем Дональд Трамп, что меня сильно расстроило». При этом тон выступления не оставлял сомнений — глава Белого дома произнёс эту фразу с улыбкой и явно без серьёзных обид.

28-летняя Левитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, который старше её на 32 года. В июле 2024 года у пары родился сын.

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Ранее Life.ru писал, что по меньшей мере шесть человек рассматриваются в качестве потенциальных преемников Кэролайн Левитт. Среди возможных кандидатов называют заместителя Левитт Анну Келли. Она уже работает в пресс-службе Белого дома, а журналисты характеризуют её как сотрудницу с жёсткой позицией в отношении СМИ.

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Виталий Приходько
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