«Очень импульсивен»: Вину за увольнение Левитт возложили на Трампа

Сложный стиль управления Дональда Трампа мог стать одной из причин ухода пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, заявил политолог Евгений Минченко. По его мнению, дело может быть не только в высокой нагрузке — долго работать с нынешним американским лидером способны не все.

«Во-первых, он очень импульсивен, и эта импульсивность часто приводит к эмоциональным всплескам, выдерживать которые приходится подчинённым», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он указал на склонность Трампа к фаворитизму: политик может превозносить человека, а затем резко изменить отношение и перейти к публичной критике. Ещё одной трудностью эксперт назвал непоследовательность высказываний президента США, из-за чего пресс-секретарю приходится постоянно разъяснять публике, что именно он имел в виду.

Напомним, Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце августа, чтобы больше времени проводить с детьми и семьёй. Дональд Трамп назвал её одной из своих самых доверенных помощниц и заявил, что с уважением относится к этому решению.