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Регион
13 августа, 15:01

«Очень импульсивен»: Вину за увольнение Левитт возложили на Трампа

Политолог Минченко: Левитт могла уволиться, не выдержав характера Трампа

Обложка © ТАСС / AP / Rod Lamkey

Обложка © ТАСС / AP / Rod Lamkey

Сложный стиль управления Дональда Трампа мог стать одной из причин ухода пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, заявил политолог Евгений Минченко. По его мнению, дело может быть не только в высокой нагрузке — долго работать с нынешним американским лидером способны не все.

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«Во-первых, он очень импульсивен, и эта импульсивность часто приводит к эмоциональным всплескам, выдерживать которые приходится подчинённым», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он указал на склонность Трампа к фаворитизму: политик может превозносить человека, а затем резко изменить отношение и перейти к публичной критике. Ещё одной трудностью эксперт назвал непоследовательность высказываний президента США, из-за чего пресс-секретарю приходится постоянно разъяснять публике, что именно он имел в виду.

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Напомним, Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце августа, чтобы больше времени проводить с детьми и семьёй. Дональд Трамп назвал её одной из своих самых доверенных помощниц и заявил, что с уважением относится к этому решению.

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Борис Эльфанд
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