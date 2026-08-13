Эхо Тегерана: Трамп повторил трюк Сталина с заменой самолёта

Приём с тайной заменой самолёта первого лица государства использовал ещё Иосиф Сталин, рассказал заслуженный военный лётчик России Владимир Попов, комментируя спецоперацию с заменой борта президента США Дональда Трампа. По его словам, подобные меры давно входят в арсенал спецслужб, когда речь идёт о безопасности руководителей стран.

Эксперт напомнил, что во время поездки советской делегации на Тегеранскую конференцию в 1943 году было задействовано сразу несколько бортов. При этом окружающие не знали, на каком именно самолёте находится лидер СССР.

«Сталина доставляли на транспортном самолёте, летели несколько бортов сопровождения и никто не знал, кто где летит. Там участников делегации было достаточно много», — отметил собеседник 360.ru.

Напомним, Дональда Трампа тайно пересадили с президентского борта на военный самолёт во время возвращения с саммита НАТО в Турции: по данным СМИ, для этого использовали даже фургон для доставки продуктов. На следующий день американский лидер подтвердил замену самолёта, пояснив, что решение приняли из-за угрозы покушения.