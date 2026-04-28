Ливитт пожаловалась, что рожает детей в дни покушений на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в пятницу объявила об уходе в декрет. Однако после субботней стрельбы в отеле Washington Hilton она снова вышла на брифин и рассказала о мистическом совпадении.

Первого ребёнка она родила 10 июля 2024 года. Спустя три дня, 13 июля, случилось первое покушение на Дональда Трампа. Теперь история повторяется. Ливитт снова ждёт пополнение, и снова на фоне попытки убийства президента США.

«Совпадение безумное», — призналась пресс-секретарь журналистам.

Ливитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, который старше её на 32 года. Пара обручилась в 2023 году, а в январе 2025-го состоялась свадьба. Риччио владеет компаний в сфере недвижимости Riccio Enterprises LLC.