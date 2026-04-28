Ливитт пожаловалась, что рожает детей в дни покушений на Трампа
Кэролайн Ливитт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в пятницу объявила об уходе в декрет. Однако после субботней стрельбы в отеле Washington Hilton она снова вышла на брифин и рассказала о мистическом совпадении.
Первого ребёнка она родила 10 июля 2024 года. Спустя три дня, 13 июля, случилось первое покушение на Дональда Трампа. Теперь история повторяется. Ливитт снова ждёт пополнение, и снова на фоне попытки убийства президента США.
«Совпадение безумное», — призналась пресс-секретарь журналистам.
Ливитт замужем за бизнесменом Николасом Риччио, который старше её на 32 года. Пара обручилась в 2023 году, а в январе 2025-го состоялась свадьба. Риччио владеет компаний в сфере недвижимости Riccio Enterprises LLC.
Напомним, в субботу на ужине Ассоциации корреспондентов раздались выстрелы. Трампа эвакуировали со сцены, один из агентов Секретной службы получил ранение. Стрелявший был задержан. Своей целью он назвал чиновников вашингтонской администрации, однако американские правоохранители допускают, что он хотел убить самого Трампа. Президент США позднее раскритиковал отель Washington Hilton как «не очень безопасный» и заявил, что Белому дому необходим собственный бальный зал.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.