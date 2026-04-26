26 апреля, 03:21

«Сегодня вечером прозвучит несколько выстрелов»: Сбылось зловещее пророчество пресс-секретаря Трампа

Ливитт за несколько часов до стрельбы пообещала «выстрелы» на ужине в Вашингтоне

Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / ЕРА / WILL OLIVER

За несколько часов до того, как в отеле Washington Hilton прогремели выстрелы, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт дала интервью Fox News. Тогда её фраза звучала невинно: «Сегодня вечером в зале прозвучит несколько выстрелов». Она имела в виду речь Дональда Трампа, который, по её словам, был готов «поднять шум» перед журналистами.

Спустя несколько часов эти слова получили неожиданное продолжение. Неизвестный открыл стрельбу. Трампа и других чиновников экстренно эвакуировали. Нападавший был задержан.

Трамп призвал Америку к единству после стрельбы на приёме с его участием
Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне была предотвращена попытка нападения на ежегодном ужине корреспондентов Белого дома. По информации местных СМИ, стрелок — житель Калифорнии. Вооружённый мужчина открыл огонь в холле отеля Washington Hilton, где проходил прием с участием президента, вице-президента и других высокопоставленных лиц. Секретная служба оперативно отреагировала, задержав стрелявшего. Президент опубликовал фото задержанного в соцсетях, назвав его «очень больным человеком», и поблагодарил силовиков за быстрые и смелые действия.

BannerImage
Артём Гапоненко
