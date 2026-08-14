The Daily Telegraph назвала шесть кандидатов на пост пресс-секретаря Трампа

По меньшей мере шесть человек рассматриваются в качестве потенциальных преемников пресс-секретаря президента США Кэролайн Левитт. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Среди возможных кандидатов издание называет заместителя Левитт Анну Келли. Она уже работает в пресс-службе Белого дома, а журналисты характеризуют её как сотрудницу с жёсткой позицией в отношении СМИ.

В числе других претендентов называются бывшая телеведущая Сэйдж Стил, помощник Дональда Трампа Джейсон Миллер и журналист Кэри Лейк.

Также среди возможных кандидатов фигурируют помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Триша Маклафлин и бывший адвокат американского президента Алина Хабба.

Напомним, Кэролайн Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце августа, чтобы больше времени проводить с семьёй. Дональд Трамп назвал её одной из своих самых доверенных помощниц и заявил, что понимает и уважает её решение.