Трамп назначил экс-представителя МВБ США Кэти Закарию пресс-секретарём

Президент США Дональд Трамп назначил экс-представителя министерства внутренней безопасности США и консервативного комментатора Кэти Захарию пресс-секретарём Белого дома. По словам американского лидера, она ранее участвовала в его избирательных кампаниях и помогала команде в ключевых колеблющихся штатах.

«У неё безупречная репутация поддержки, и она была верной и блестящей сторонницей с самого начала. Она также преданная поклонница и участница движения MAGA! Я уверен, что Кэти добьётся сильных результатов для нашей страны на посту следующего пресс-секретаря Белого дома, поскольку она пользуется уважением и будет прекрасно работать со СМИ, американским народом и моей администрацией» — утверждает республиканец в Truth Social.

До работы в Trump Media & Technology Group Захария занимала должности официального представителя и заместителя помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США. Она также получила юридическое образование в Университете Пеппердайна и выступает в качестве комментатора на Fox News и Newsmax.

Новый пресс-секретарь сменит Кэролайн Ливитт. Трамп поблагодарил её за работу и назвал деятельность Ливитт на этом посту успешной.

Напомним, Кэролайн Ливитт покинула свой пост в Белом доме в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьёй и детьми. Американский лидер назвал Ливитт одной из своих самых доверенных помощниц и дал понять, что с пониманием относится к её решению уйти из администрации. Глава Белого дома подчеркнул, что уважает решение своей соратницы.