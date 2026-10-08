Выступление президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио в Техасе 7 октября неоднократно прерывали протестующие. Как минимум шесть человек выкрикивали возражения во время речи главы Белого дома, после чего их начали выводить.

Трамп послал к чёрту протестующих во время митинга в Техасе. Видео © X / Nandita Bose

Один из участников акции попытался покинуть зал, однако по дороге его атаковал пожилой сторонник Трампа. Другого протестующего полиция увела после того, как он, судя по всему, приблизился к сцене. После этого президент заявил, что тот «возвращается домой к маме».

Оставшихся участников акции заглушали сторонники президента, скандировавшие «США!» и размахивавшие ковбойскими шляпами. Сам Трамп призывал протестующих «убираться к чёрту», высмеивал их внешний вид и утверждал, что им платят «враги страны».

Митинг в Сан-Антонио Трамп использовал для поддержки республиканца Кена Пакстона, претендующего на место в Сенате США. Президент ранее поддержал Пакстона на республиканских праймериз, предпочтя его действующему сенатору Джону Корнину. Пакстон вышел на сцену и заявил, что рассчитывает победить на выборах. Во время выступления республиканец также вернулся к своим недавним словам о возможном ударе по Сан-Диего или Лос-Анджелесу. Президент заявил, что США «защищают города» и не допустят подобных событий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной движется к разрешению, несмотря на внешнюю нестабильность. Он вновь упомянул о своих достижениях в прекращении восьми вооружённых конфликтов. По словам президента, боевые действия уносят множество жизней, но стороны, по его мнению, постепенно приближаются к окончанию противостояния.