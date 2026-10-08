Трамп: Сделка с Ираном — это не то, чего я хочу

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная договорённость с Ираном не полностью соответствует его ожиданиям. Такое заявление американский лидер сделал во время выступления перед сторонниками в Техасе.

«Я думаю, что эта сделка — не совсем то, что я хочу, но они (Иран. — Прим. Life.ru) готовы предложить нам что угодно, чтобы мы от неё не отказались», — сказал республиканец.

Американский президент отметил, что спецпосланник Стивен Уиткофф продолжает работать над договорённостью с Тегераном и, по его оценке, хорошо справляется с переговорами. Трамп также заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Глава Белого дома отдельно высоко оценил переговорные качества спецпосланника. По словам Трампа, он выбрал Уиткоффа для этой работы благодаря его способностям вести переговоры и личным качествам.

Переговоры проходят на фоне сохраняющихся разногласий Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее говорил, что Вашингтон требует от Ирана существенно сократить возможности по обогащению урана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на своём праве на обогащение.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность новых ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Белый дом поручил Пентагону и Центральному командованию подготовить несколько вариантов возможных действий, однако окончательного решения президент пока не принял. Среди обсуждаемых сценариев источник называл удары по энергетической инфраструктуре Ирана, причём часть вариантов рассчитана на период уже после выборов. Источники также указывали на риски новой эскалации для американских военнослужащих в регионе и энергетического рынка.