Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 21:08

Трамп снова заявил, что после восьми «завершённых войн» работает над ещё одной

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной становится ближе, хотя внешне ситуация может выглядеть иначе. Об этом американский лидер сказал во время выступления в Мэриленде.

Трамп вновь напомнил, что ему якобы удалось положить конец восьми вооружённым конфликтам. Ситуацию вокруг России и Украины он при этом назвал задачей, которую первоначально считал наиболее простой.

«Мы ещё не завершили [конфликт] России и Украины. Я работаю над этим. Я думал, что для меня это будет самым лёгким. Я урегулировал восемь войн, и это тоже произойдёт достаточно скоро», — заявил глава Белого дома.

По словам американского президента, продолжающиеся боевые действия приводят к большому числу погибших. При этом Трамп считает, что стороны постепенно приближаются к завершению противостояния.

«Хотите верьте, хотите нет, хотя так не выглядит, но на самом деле всё становится ближе», — добавил он.

Путин: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения
Путин: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения

Вашингтон продолжает поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом по вопросу прекращения боевых действий. 4 октября министр энергетики США Крис Райт заявил, что между американской администрацией и обеими сторонами идёт непрерывный диалог. По его словам, Трамп продолжает добиваться урегулирования. Ранее представители президента США проводили переговоры как в Москве, так и в Киеве.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar