Трамп снова заявил, что после восьми «завершённых войн» работает над ещё одной

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной становится ближе, хотя внешне ситуация может выглядеть иначе. Об этом американский лидер сказал во время выступления в Мэриленде.

Трамп вновь напомнил, что ему якобы удалось положить конец восьми вооружённым конфликтам. Ситуацию вокруг России и Украины он при этом назвал задачей, которую первоначально считал наиболее простой.

«Мы ещё не завершили [конфликт] России и Украины. Я работаю над этим. Я думал, что для меня это будет самым лёгким. Я урегулировал восемь войн, и это тоже произойдёт достаточно скоро», — заявил глава Белого дома.

По словам американского президента, продолжающиеся боевые действия приводят к большому числу погибших. При этом Трамп считает, что стороны постепенно приближаются к завершению противостояния.

«Хотите верьте, хотите нет, хотя так не выглядит, но на самом деле всё становится ближе», — добавил он.

Вашингтон продолжает поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом по вопросу прекращения боевых действий. 4 октября министр энергетики США Крис Райт заявил, что между американской администрацией и обеими сторонами идёт непрерывный диалог. По его словам, Трамп продолжает добиваться урегулирования. Ранее представители президента США проводили переговоры как в Москве, так и в Киеве.