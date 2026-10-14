Нового пресс-секретаря Трампа публично похвалили в Белом доме, но за кулисами пригрозили отставкой

Администрация президента США Дональда Трампа публично похвалила пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию за дебютный брифинг, однако за закрытыми дверями её выступление вызвало недовольство. По данным телеканала MS NOW, чиновники предупредили о возможном увольнении представительницы администрации, если она не улучшит свою работу.

«Держаться за трибуной непросто. Но она начала не с той ноги. Ей надо быстро начать работать намного лучше, иначе она побьёт рекорд Скарамуччи», — заявил MS NOW неназванный представитель Белого дома.

Собеседник телеканала имел в виду Энтони Скарамуччи, который в 2017 году занимал пост директора по коммуникациям Белого дома всего десять дней. Дональд Трамп уволил его вскоре после назначения.

Первый брифинг Закарии состоялся 13 октября и продлился около 14 минут. За это время новый пресс-секретарь рассказала о достижениях администрации, планах президента перед промежуточными выборами в Конгресс и ответила на несколько вопросов журналистов. При этом представители прессы обратили внимание на продолжительные паузы во время выступления и ограниченное количество вопросов.

Во время общения с журналистами Закария также допустила оговорку, назвав супруга президентом. Кроме того, она объявила, что Белый дом потребовал от американского посла в Греции Кимберли Гилфойл покинуть должность.

Несмотря на критику, администрация Трампа выпустила отдельное заявление в поддержку нового пресс-секретаря. На официальном сайте Белого дома выступление Закарии назвали мощным началом её работы. В администрации отметили, что она уверенно представила позицию президента, рассказала о результатах его политики и подтвердила готовность расширять доступ СМИ к брифингам.

Ранее Дональд Трамп назначил Кэти Закарию новым пресс-секретарём Белого дома вместо Кэролайн Ливитт. До назначения она работала в Министерстве внутренней безопасности США, где занималась взаимодействием ведомства с общественностью и журналистами. Кроме того, Закария сотрудничала с Trump Media & Technology Group и выступала политическим комментатором на телеканалах Fox News и Newsmax. В прошлом она участвовала в избирательных кампаниях Трампа и помогала его команде в колеблющихся штатах. Американский президент высоко оценил её преданность движению MAGA и выразил уверенность в успешной работе на новой должности. Предшественница Закарии Кэролайн Ливитт покинула пост в конце августа, чтобы уделять больше времени семье и детям.