Трамп в ярости хочет уволить бывшую невесту сына с должности посла в Греции

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио могут отправить в отставку американского посла в Греции Кимберли Гилфойл после сообщений о её неподобающем поведении. Возможное увольнение дипломата обсуждается в Вашингтоне, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным WSJ, Гилфойл предложила спонсору Трампа Эрику Детерсу оплатить задолженность по кредитной карте American Express. Взамен якобы обещала доступ к высокопоставленным чиновникам администрации США. При этом она просила бизнесмена не оставить никаких следов финансовых договорённостей.

Глава Белого дома и руководитель Госдепартамента разозлились из-за появившихся публикаций о действиях Гилфойл. Окончательное решение относительно её дальнейшей карьеры ожидается уже в ближайшие дни. Как уточняют собеседники журналистов, Трамп и Рубио «вероятно, примут решение на неделе после Дня Колумба», который американцы отмечают 12 октября.

«Я только что об этом узнал. Очень жаль. Я мало что знаю, но она всегда была очень милой», — сказал американский президент CNN.

Кимберли получила дипломатическую должность благодаря политическому назначению, не имея опыта профессиональной службы в этой сфере. Прежде она была телеведущей Fox News. В прошлом она состояла в браке с нынешним губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который тогда возглавлял Сан-Франциско. Позднее её женихом стал Дональд Трамп-младший. Однако до свадьбы дело так и не дошло, и пара расторгла помолвку.

Кстати, это не первый «косяк» Кимберли Гилфойл. В ноябре прошлого года она появилась на дипломатическом приёме в наряде из прозрачной ткани. В комментариях к фотографиям с мероприятия её накрыло волной хейта, поскольку пользователи посчитали такой образ вульгарным и совершенно не уместным.