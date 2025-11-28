Россия и США
28 ноября, 08:21

Посол США Гилфойл устроила полуголое шоу на официальном приёме в Греции

Обложка © ТАСС / ORESTIS PANAGIOTOU / ЕРА

Посол США Кимберли Гилфойл появилась на дипломатическом приёме полуголой. Видео с её экстравагантным внешним видом распространил в соцсетях фотожурналист Димитрис Пелекис.

Посол США Кимберли Гилфойл появилась на дипломатическом приёме полуголой. Фото © X / ettoba

Дипломат, ранее известная как невеста Дональда Трампа-младшего, предстала перед гостями в наряде из прозрачной ткани, украшенном кружевными элементами и сверкающими стразами. Её образ с объёмными локонами и выразительным макияжем в стиле smoky eyes моментально привлёк всеобщий интерес, особенно учитывая возраст Кимберли — 56 лет.

В интернете внешний вид Гилфойл был воспринят крайне негативно. Пользователи сочли её туалет вульгарным и совершенно неподходящим для столь серьёзного события. В комментариях утверждали, что она больше напоминает представительницу клана Кардашьян, нежели официального посла. Многие выражали стыд за её поведение, а её наряд сравнивали с костюмом для стриптиза. Отмечалось также и то, что подобный выбор одежды бросает тень на репутацию Соединённых Штатов, а само событие превратилось в настоящее шоу уродов.

Ранее дочка заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анна — появилась в очередном откровенном наряде в музее. После этого на неё моментально обрушился шквал критики. Пользователи интернета выразили негодование, что Пересильд ещё рано носить такие платья. Некоторые комментаторы задались вопросом, куда смотрят её родители. В свои 16 лет Анна нередко появляется на публике в полуобнажённом виде.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

