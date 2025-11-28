Посол США Гилфойл устроила полуголое шоу на официальном приёме в Греции

Посол США Кимберли Гилфойл появилась на дипломатическом приёме полуголой. Видео с её экстравагантным внешним видом распространил в соцсетях фотожурналист Димитрис Пелекис.

Посол США Кимберли Гилфойл появилась на дипломатическом приёме полуголой. Фото © X / ettoba

Дипломат, ранее известная как невеста Дональда Трампа-младшего, предстала перед гостями в наряде из прозрачной ткани, украшенном кружевными элементами и сверкающими стразами. Её образ с объёмными локонами и выразительным макияжем в стиле smoky eyes моментально привлёк всеобщий интерес, особенно учитывая возраст Кимберли — 56 лет.

В интернете внешний вид Гилфойл был воспринят крайне негативно. Пользователи сочли её туалет вульгарным и совершенно неподходящим для столь серьёзного события. В комментариях утверждали, что она больше напоминает представительницу клана Кардашьян, нежели официального посла. Многие выражали стыд за её поведение, а её наряд сравнивали с костюмом для стриптиза. Отмечалось также и то, что подобный выбор одежды бросает тень на репутацию Соединённых Штатов, а само событие превратилось в настоящее шоу уродов.

