Возможная встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина лишила Зеленского покоя

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на предварительные консультации, если Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин решат обсудить урегулирование конфликта на возможной трёхсторонней встрече. По его словам, Киев хотел бы заранее понимать содержание таких переговоров, чтобы избежать неожиданных решений.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский подчеркнул, что для украинской стороны важно не столько непосредственное участие в саммите, сколько возможность повлиять на обсуждение вопросов, затрагивающих её интересы.

«Я хотел бы понять, о чем идёт речь, чтобы избежать дальнейших неожиданностей. Вопрос не только в том, встретятся они с нами или без нас. Однако, если Украина будет на повестке дня, мы хотели бы, чтобы с нами проконсультировались», — заявил он.

При этом Зеленский выразил обеспокоенность контактами России с другими государствами. По его оценке, сам факт обсуждения встречи с лидерами США и Китая свидетельствует об изменении дипломатической ситуации вокруг РФ.

Идея трёхстороннего саммита России, США и Китая обсуждается с начала осени. В октябре Владимир Путин допустил встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях форума АТЭС. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что инициатива представляет интерес, однако практическая подготовка переговоров ещё не началась. По его словам, многое будет зависеть от участия американского лидера и позиции принимающей стороны — Китая. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил визит Путина на саммит АТЭС 18-19 ноября.