Ушаков назвал интересной идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

Идея трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС представляет интерес, однако практическая подготовка таких переговоров пока не ведётся. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

По словам представителя Кремля, о возможном саммите известно всем трём лидерам, однако конкретной проработкой такого формата стороны ещё не занимались.

«Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин», — заявил Ушаков.

Сам Путин ранее также допускал переговоры втроём на полях АТЭС. Российский лидер отмечал, что Москва поддерживает такую инициативу, однако многое будет зависеть от Китая как принимающей стороны и от того, какие вопросы предлагается вынести на обсуждение.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Трамп уже подтвердил своё участие, тогда как Путин ранее говорил, что окончательное решение о поездке примет позднее в зависимости от ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поддержал идею трёхсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином. Президент подчеркнул, что Москва выступает за такой формат, но для содержательных переговоров необходимо заранее определить круг тем, представляющих интерес для России, США и Китая.