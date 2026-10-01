«Мы только за»: Путин поддержал идею трёхсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Россия поддерживает идею трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент РФ заявил, что Москва выступает за такой формат диалога.

«Вот вы намекнули о возможной трёхсторонней встрече. Я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорится. Мы только за», — сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

При этом Путин обратил внимание на необходимость заранее определить предмет переговоров. По его словам, перед организацией подобной встречи нужно понять, какой будет её повестка. От этого зависит и содержание возможного разговора лидеров трёх стран.

Саму возможность трёхсторонних переговоров он оценил положительно. Путин подчеркнул, что любой диалог идёт только на пользу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что саммит АТЭС может стать площадкой для контактов Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По его словам, форум создаёт удобную возможность для общения лидеров. При этом пока нельзя точно сказать, состоится ли отдельная трёхсторонняя встреча или дело ограничится переговорами в двустороннем формате. Конкретная схема контактов ещё не определена.