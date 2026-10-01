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Регион
Опубликовано 1 октября, 20:01

Путин рассказал, как общался с Си Цзиньпином без переводчиков на БРИКС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, как на саммите БРИКС в Индии остался наедине с председателем КНР Си Цзиньпином и смог общаться с ним без переводчиков. Эту историю президент привёл как пример отсутствия барьеров между лидерами двух стран.

По словам Путина, после того как премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал глав делегаций, участники встречи прошли в общий зал. В какой-то момент российский и китайский лидеры остались вдвоём.

«Он и я. Без переводчиков. Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов. Вот вам: есть барьеры? Нет, они отсутствуют», — рассказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Речь идёт о сентябрьском саммите БРИКС в Нью-Дели. Си Цзиньпин тогда впервые за семь лет посетил Индию.

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В начале сентября Путин назвал встречу с Си Цзиньпином тёплой, полезной и содержательной. Президент подчёркивал особый характер личного диалога с китайским лидером.

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Полина Никифорова
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