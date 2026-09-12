Голос развивающегося мира: Си Цзиньпин оценил влияние БРИКС

БРИКС стала самой влиятельной площадкой сотрудничества государств с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии заседания лидеров объединения в Нью-Дели.

«Механизм взаимодействия БРИКС стал самой влиятельной в мире платформой для сотрудничества между государствами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами», — приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

Заявление прозвучало во время XVIII саммита БРИКС, который проходит в столице Индии. Российский лидер Владимир Путин также назвал БРИКС площадкой, на которой формируются контуры нового справедливого и демократического миропорядка.