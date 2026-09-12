Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 11:45

Страны БРИКС призвали отменить односторонние санкции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mygovindia

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mygovindia

Страны БРИКС призвали отказаться от односторонних экономических и вторичных санкций, которые, по их мнению, противоречат международному праву и принципам ООН. Соответствующее заявление содержится в Делийской декларации, принятой по итогам XVIII саммита объединения в Нью-Дели.

«Мы осуждаем введение односторонних принудительных мер. Мы призываем к отмене таких незаконных мер, которые подрывают международное право, а также принципы и цели Устава ООН», — говорится в документе.

Участники саммита заявили, что подобные ограничения оказывают негативное влияние не только на экономику стран, против которых они введены, но и на социальную сферу.

В декларации отмечается, что санкции могут затрагивать доступ населения к развитию, медицинской помощи и продовольственной безопасности. По мнению стран БРИКС, сильнее всего последствия таких мер ощущают малообеспеченные и уязвимые группы населения.

«Матушка-земля» зазвучала в Нью-Дели: Индия показала встречу Путина и Моди
«Матушка-земля» зазвучала в Нью-Дели: Индия показала встречу Путина и Моди

Также в декларации участники БРИКС подтвердили намерение добиваться более справедливой и эффективной модели многостороннего взаимодействия. Они подчеркнули центральное значение ООН в системе международных отношений и заявили о необходимости сотрудничества государств для поддержания мира, безопасности и устойчивого развития.

Главные события саммита и международной дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • БРИКС
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar