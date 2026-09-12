Страны БРИКС призвали отменить односторонние санкции

Страны БРИКС призвали отказаться от односторонних экономических и вторичных санкций, которые, по их мнению, противоречат международному праву и принципам ООН. Соответствующее заявление содержится в Делийской декларации, принятой по итогам XVIII саммита объединения в Нью-Дели.

«Мы осуждаем введение односторонних принудительных мер. Мы призываем к отмене таких незаконных мер, которые подрывают международное право, а также принципы и цели Устава ООН», — говорится в документе.

Участники саммита заявили, что подобные ограничения оказывают негативное влияние не только на экономику стран, против которых они введены, но и на социальную сферу.

В декларации отмечается, что санкции могут затрагивать доступ населения к развитию, медицинской помощи и продовольственной безопасности. По мнению стран БРИКС, сильнее всего последствия таких мер ощущают малообеспеченные и уязвимые группы населения.

Также в декларации участники БРИКС подтвердили намерение добиваться более справедливой и эффективной модели многостороннего взаимодействия. Они подчеркнули центральное значение ООН в системе международных отношений и заявили о необходимости сотрудничества государств для поддержания мира, безопасности и устойчивого развития.