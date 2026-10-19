Трамп рассказал, при каких условиях возможна встреча с Путиным и Си Цзиньпином

«Мы запланируем встречу на основе (переговоров по. — Прим. Life.ru) денуклеаризации», — заявил республиканец во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным и Си Цзиньпином.

При этом Трамп подчеркнул, что сам он не против проведения данной трёхсторонней встречи, а также допустил, что переговоры могут пройти в Китае. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трёхсторонней встречи Путина и Трампа с Си Цзиньпином упоминалась в ходе контактов. Однако, по его словам, никаких конкретных предложений или договорённостей по поводу саммита пока нет.