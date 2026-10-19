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Регион
Опубликовано 19 октября, 23:05

Трамп рассказал, при каких условиях возможна встреча с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп: Встреча с Путиным и Си зависит от переговоров по денуклеаризации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином будет зависеть от переговорного процесса по денуклеаризации.

«Мы запланируем встречу на основе (переговоров по. — Прим. Life.ru) денуклеаризации», — заявил республиканец во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным и Си Цзиньпином.

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При этом Трамп подчеркнул, что сам он не против проведения данной трёхсторонней встречи, а также допустил, что переговоры могут пройти в Китае. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трёхсторонней встречи Путина и Трампа с Си Цзиньпином упоминалась в ходе контактов. Однако, по его словам, никаких конкретных предложений или договорённостей по поводу саммита пока нет.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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