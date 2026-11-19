Путин, Трамп и Си Цзиньпин завершили переговоры в Китае: итоги встречи 19 ноября Оглавление Главное об итогах переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина Как прошла встреча трёх лидеров в Шэньчжэне Что Путин, Трамп и Си Цзиньпин сказали на переговорах Обсуждали ли на встрече Украину Есть ли договорённость по ядерному оружию О чём договорились Россия, США и Китай: результаты и открытые вопросы Отдельная встреча Путина и Трампа перед трёхсторонним саммитом Почему встреча важна и что она может изменить Почему переговоры в Китае важны Частые вопросы о переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина Путин, Трамп и Си Цзиньпин завершили переговоры в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года. Сколько длилась встреча, что обсуждали и есть ли договорённости. Итоги встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае 19 ноября 2026 года. Что обсуждали лидеры России, США и КНР, главные заявления и договорённости. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин 19 ноября 2026 года провели трёхсторонние переговоры в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Встреча в резиденции китайского лидера началась примерно в 16:30 по местному времени (11:30 мск) и завершилась около 17:50 (12:50 мск), продолжаясь приблизительно 80 минут. Лидеры говорили о международной безопасности, контроле над ядерными вооружениями и конфликте на Украине. На момент подготовки этой версии подтверждений подписанного трёхстороннего соглашения или совместного коммюнике нет. Life.ru собрал главные факты, заявления и вопросы, которые остались открытыми.

Главное об итогах переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Где прошла встреча — Шэньчжэнь, государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан» (Kylin Villa), Китай Участники — Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин Начало и завершение — Около 11:30–12:50 по Москве, или 16:30–17:50 по времени Китая Продолжительность — Примерно 80 минут, включая закрытую часть Обсуждавшиеся вопросы — Ядерное разоружение и стратегическая стабильность, мировая безопасность, Украина Совместный документ — Публикация подписанного соглашения или совместного коммюнике на момент сверки не подтверждена

Сведения о продолжительности встречи приводятся по сообщению Anadolu. Начало переговоров также зафиксировали информагентства и Life.ru. Важно различать обсуждение вопроса и достижение договорённости: само присутствие темы в повестке не означает подписания документа или принятия решения.

Как прошла встреча трёх лидеров в Шэньчжэне

Исторические переговоры состоялись 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Перед закрытой частью лидеры выступили перед журналистами. После открытой части обсуждение продолжилось без прессы. По сообщению Anadolu, встреча завершилась около 17:50 по местному времени.

Изначально переговоры планировали начать в 14:30 по китайскому времени (09:30 мск). Фактически старт сдвинулся примерно на два часа. В прежних анонсах, в том числе в первых версиях материала Life.ru, фигурировало плановое время — его нужно отличать от фактической хронологии.

Это первый отдельный трёхсторонний формат встречи действующих руководителей России, США и Китая. До него лидеры взаимодействовали двусторонне и встречались на общих мероприятиях АТЭС. Сам факт диалога на высшем уровне стал главным дипломатическим событием дня, но не заменяет конкретных решений.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Что Путин, Трамп и Си Цзиньпин сказали на переговорах

Трамп в ходе открытой части встречи подчёркивал важность сотрудничества трёх государств и выразил надежду на результат. В отдельном материале Life.ru приводится его оценка происходящего как исторического момента. Однако заявление об историческом характере переговоров — политическая оценка, а не сообщение о достигнутом договоре.

Си Цзиньпин назвал сам формат новаторским и выступил за взаимодействие трёх держав по вопросам мировой безопасности. Соответствующие заявления китайского лидера также освещал Life.ru.

Владимир Путин до начала закрытой части обозначал значение экономических связей и энергетической безопасности. При оценке итогов важно опираться на опубликованные заявления сторон и не приписывать никому обязательств, которые официально не объявлены.

Обсуждали ли на встрече Украину

Ситуация вокруг Украины входила в число вопросов международной безопасности, о которых сообщали агентства при освещении встречи. О её возможном обсуждении говорили ещё до саммита. Вместе с тем открытые сообщения не дают оснований утверждать, что участники утвердили мирный план, согласовали условия прекращения огня или приняли решение от имени Украины.

Наличие украинской темы в диалоге трёх лидеров и достижение соглашения по ней — разные вещи. На момент сверки подтверждённого трёхстороннего мирного документа нет. Поэтому любые сообщения о конкретных уступках, сроках или гарантиях следует сопровождать ссылкой на официальные заявления, если они появятся.

Есть ли договорённость по ядерному оружию

Контроль над ядерными вооружениями и стратегическая стабильность стали заметной частью публичной повестки. Трамп ранее выступал за новое соглашение, которое включало бы не только Россию и США, но и Китай. Встреча позволила публично обозначить эту тему на уровне трёх лидеров.

Однако обсуждение разоружения не равнозначно заключению нового договора. Подписанного соглашения с согласованными лимитами, механизмом проверок и сроками реализации в доступных сообщениях нет. Аналитики также предупреждали, что один саммит вряд ли завершит сложные переговоры об ограничении ядерных арсеналов.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL

О чём договорились Россия, США и Китай: результаты и открытые вопросы

По опубликованной информации можно уверенно говорить о проведении встречи и обмене позициями. При этом следует отдельно обозначить то, что пока не подтверждено.

Подтверждено

Лидеры России, США и Китая провели отдельную трёхстороннюю встречу

Обсуждались международная безопасность и ядерные вооружения

В публичной повестке присутствовала Украина

Переговоры включали закрытую часть

Пока не подтверждено

Подписание совместного коммюнике

Заключение договора о ядерном разоружении

Согласование окончательного мирного плана по Украине

Учреждение регулярного трёхстороннего механизма с утверждённым графиком

Подготовка общего заявления обсуждалась заранее, однако проект документа не следует выдавать за подписанный итог. Если стороны представят коммюнике или протокол, его содержание должно быть отражено в том же материале с точной датой публикации.

Отдельная встреча Путина и Трампа перед трёхсторонним саммитом

19 ноября Путин и Трамп провели также двусторонние переговоры в Шэньчжэне. По сообщению Associated Press, они продолжались около 40 минут. Российский помощник президента Юрий Ушаков позднее положительно оценил этот разговор и назвал его подготовительным к встрече трёх лидеров.

Это два самостоятельных события: беседу глав России и США нельзя смешивать с трёхсторонними переговорами с участием председателя КНР. Life.ru подробно рассказал о двустороннем разговоре и оценке Ушакова.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Почему встреча важна и что она может изменить

14 ноября — Кремль подтвердил договорённость о трёхсторонней встрече 19 ноября 18 ноября — Лидеры участвовали в мероприятиях АТЭС; состоялся краткий неформальный контакт Утро 19 ноября — Прошла отдельная беседа Путина и Трампа 19 ноября, около 11:30 мск — Начались трёхсторонние переговоры в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» 19 ноября, около 12:50 мск — Встреча завершилась, по данным Anadolu

Почему переговоры в Китае важны

Россия, США и Китай — постоянные члены Совета Безопасности ООН и ключевые участники глобальных дискуссий о безопасности. Прямой разговор лидеров этих стран может помочь уточнить позиции по наиболее сложным вопросам. Но дипломатическое значение саммита не стоит измерять только торжественными заявлениями: конкретные последствия станут понятны после опубликования официальных решений и следующих шагов сторон.

Переговоры проходили на фоне разногласий по международным конфликтам, торговле и технологиям. Поэтому корректнее говорить о состоявшемся контакте и обсуждении чувствительных тем, чем о решении всех накопившихся противоречий.

Частые вопросы о переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Когда прошли переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина?

19 ноября 2026 года. Встреча началась около 11:30 мск и завершилась примерно в 12:50 мск.

Где встречались лидеры России, США и Китая?

В Шэньчжэне, в государственной резиденции китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан», на полях саммита АТЭС.

Сколько длилась встреча?

Около 80 минут, включая закрытую часть переговоров.

Обсуждалась ли Украина?

Тема фигурировала в сообщениях о повестке международной безопасности. Подтверждения согласованного мирного соглашения на момент сверки нет.

Подписали ли Путин, Трамп и Си Цзиньпин совместное заявление?

Достоверного подтверждения подписанного трёхстороннего документа в доступных сообщениях на момент обновления нет.

Встреча Путина и Трампа была частью переговоров втроём?

Нет. Отдельная двусторонняя беседа состоялась ранее 19 ноября. Она предшествовала трёхстороннему саммиту.