Трамп заявил о надежде на результативность исторической встречи трёх лидеров
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что первая трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Соединённых Штатов принесёт результаты. Об этом он заявил на переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
«Посмотрим, что нам удастся сделать», — сказал американский лидер, оценивая перспективы взаимодействия трёх государств.
Заявление прозвучало 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Здесь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые собрались на отдельные совместные переговоры действующие руководители России, США и Китая.
Трамп не стал конкретизировать, каких именно результатов рассчитывает добиться по итогам трёхстороннего диалога. Американский президент ограничился кратким замечанием о возможностях дальнейшей совместной работы.
Встреча состоялась после отдельных переговоров главы Белого дома с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Сначала Трамп пообщался с российским президентом, затем провёл беседу с председателем КНР. После этого лидеры собрались за одним столом.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал встречу с Путиным подготовкой к трёхсторонним переговорам с Си Цзиньпином. Тогда американский лидер также выразил уверенность в успешном проведении совместной встречи.
Больше новостей о международных переговорах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.