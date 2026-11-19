Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что первая трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Соединённых Штатов принесёт результаты. Об этом он заявил на переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«Посмотрим, что нам удастся сделать», — сказал американский лидер, оценивая перспективы взаимодействия трёх государств.

Заявление прозвучало 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Здесь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые собрались на отдельные совместные переговоры действующие руководители России, США и Китая.

Трамп не стал конкретизировать, каких именно результатов рассчитывает добиться по итогам трёхстороннего диалога. Американский президент ограничился кратким замечанием о возможностях дальнейшей совместной работы.

Встреча состоялась после отдельных переговоров главы Белого дома с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Сначала Трамп пообщался с российским президентом, затем провёл беседу с председателем КНР. После этого лидеры собрались за одним столом.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал встречу с Путиным подготовкой к трёхсторонним переговорам с Си Цзиньпином. Тогда американский лидер также выразил уверенность в успешном проведении совместной встречи.